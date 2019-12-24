У Києві п'яна водійка на Mitsubishi в'їхала в маршрутку, семеро постраждалих

У Дніпровському районі столиці у результаті зіткнення легкового автомобіля Mitsubishi та маршрутки травми різного ступеню тяжкості отримали семеро людей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“Повідомлення про ДТП у Дніпровському районі столиці в чергову частину надійшло о 21:30. Попередньо встановлено, що жінка-водій автомобіля Mitsubishi не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з маршрутним автобусом. Унаслідок цього семеро пасажирів громадського транспорту отримали різні травми, з яких п’ятеро госпіталізовано до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з проведенням тесту, 67-річна жінка-водій легковика перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Механізм та причини автопригоди будуть встановлені після проведення всіх слідчих дій та судових експертиз.

Після отримання інформації від медичних працівників щодо ступеня тілесних ушкоджень, які отримали постраждалі, буде вирішуватися питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.