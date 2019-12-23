На залізничному вокзалі Києва вибухівки не знайшли

Роботу центрального залізничного вокзалу у Києві відновили після перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляється на сторінці Укрзалізниці у Facebook.

"О 19:50 відновлено роботу Центрального залізничного вокзалу у м. Києві. Він працює в штатному режимі. Об’єкт перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Києві було тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу через повідомлення про замінування. При цьому поїзди курсували за графіком. Посадка пасажирів здійснювалась через прилеглі до центральної будівлі переходи.