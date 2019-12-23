Дитяча залізниця у Сирецькому парку не йде на новорічні канікули

Столична дитяча залізниця працюватиме і на зимові свята.

Відео дитячої залізниці опублікував на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

"Цього року вперше столична дитяча залізниця, що в Сирецькому парку, не пішла взимку у відпустку і радо приймає дітлахів. Це одна з дев’яти дитячих залізниць в Україні та єдина, що має дві автономних станції. Між іншим, вокзал станції «Київ-Пасажирський-Дитячий» цього року увійшов до книги рекордів Гіннеса, як перша у світі міні-копія діючого Центрального залізничного вокзалу в Києві», – зазначив Кличко.

Він підкреслив, що тільки в столиці на дитячій залізниці, окрім теплотягів, є паротяг 1932 року виробництва. Ще однією особливістю цієї залізниці є наявність найбільшого в Європі вузькоколійного віадука довжиною 100 метрів та висотою – 25 метрів.

Столична дитяча залізниця працюватиме на зимові свята / Фото: kiev.klichko.org

У вагонах дитячої залізниці є опалення, освітлення, відеоспостереження, сучасні інформаційні монітори і навіть Wi-Fi.

Тільки за літній сезон цього року столична дитяча залізниця перевезла понад 100 тисяч пасажирів.

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«А тепер і взимку київські школярі зможуть вивчати секрети професії залізничників. А на свята залізниця запрошує киян та гостей міста проїхатися дитячим новорічним потягом. Його прикрасили ілюмінацією та гірляндами», – додав Кличко.