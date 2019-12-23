У Києві горів гуртожиток НАУ: рятувальники евакуювали понад 300 студентів

У ніч на понеділок, 23 грудня, в Києві сталася пожежа в гуртожитку Національного авіаційного університету.

Як повідомляє Інформатор, займання сталося в корпусі № 8 за адресою вулиця Ніжинська, 29б.

З будівлі евакуювали понад 300 студентів. У результаті події ніхто не постраждав.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 00:35. У момент прибуття рятувальників дев’ятиповерховий будинок був заповнений димом.

"Частина рятувальників вирушила на розвідку і пошук вогнища загоряння, а частина приступила до евакуації студентів. Через серйозне задимлення рятувальники запросили підмогу", — йдеться в повідомленні.

У ході обстеження будівлі з’ясувалося, що загоряння сталося в підсобному приміщенні на першому поверсі. Це була не житлова кімната.

Займання оперативно ліквідували.

Фото, відео: Інформатор