У Києві на день перекриють рух проспектом Гузара
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Укрінформ
Сьогодні, 22 грудня на столичному проспекті Любомира Гузара перекриють рух транспорту з 9:00 до 17:00.
Про це у Facebook інформує «Київавтодор».
«Над просп. Любомира Гузара поблизу вул. Василенка монтуватимуть третю частину пішохідного мосту. Це остання ділянка прогону», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час робіт рух транспорту буде перекрито.
Об’їхати ділянку можна буде за таким маршрутом: просп. Гузара – вул. Гарматна – б-р Гавела – вул. Героїв Севастополя – просп. Гузара.
У звязку з цим у«Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності.