У Києві на день перекриють рух проспектом Гузара

Сьогодні, 22 грудня на столичному проспекті Любомира Гузара перекриють рух транспорту з 9:00 до 17:00.

Про це у Facebook інформує «Київавтодор».

«Над просп. Любомира Гузара поблизу вул. Василенка монтуватимуть третю частину пішохідного мосту. Це остання ділянка прогону», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час робіт рух транспорту буде перекрито.

Об’їхати ділянку можна буде за таким маршрутом: просп. Гузара – вул. Гарматна – б-р Гавела – вул. Героїв Севастополя – просп. Гузара.

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У звязку з цим у«Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності.