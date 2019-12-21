Нацрада видала ліцензії на цифрове мовлення у Києві ще двом радіокомпаніями

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення визначила переможців конкурсу на дві програми цифрового радіомовлення у стандарті T-DAB у Києві.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“Переможцями стали “Просто радіо”, 2 програма (ТОВ “РАДІ.О”, м. Одеса) і “Радіо Маямі”, 3 програма (підприємство “Радіокомпанія “Супер-нова”, м. Київ)”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на конкурс було виставлено 2 програми, обсяг мовлення – по 24 години на добу. Мовлення здійснюватиметься у частотному блоці 11D (частота 222,064 МГц).

Вимогами до програмної концепції ретрансляція програм інших мовників заборонена. Оператором багатоканальної мережі визначено Концерн РРТ.

Ліцензії на мовлення буде видано терміном на 7 років.