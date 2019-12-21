У Києві нагородили переможців та призерів автомобільних змагань

У Колонній залі КМДА відбулася церемонія нагородження переможців та призерів чемпіонатів та Кубків України з автомобільного спорту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дуже важливо, що ми проводимо такі заходи у центрі міста, і сподіваюся, що так буде і надалі. І сьогодні ми нагородимо понад 300 переможців та призерів чемпіонатів та Кубків України з автомобільного спорту”, - сказав під час нагородження голова Автомобільної федерації України Леонід Костюченко.

На церемонію нагородження зібралися спортсмени, фахівці, промоутери та спортивні судді, команди та партнери FAU, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Під час заходу було нагороджено понад 300 переможців з усієї України у різних дисциплінах та номінаціях за підсумками 2019 року.

2019 року Автомобільна Федерація України, національна спортивна федерація з автомобільного спорту, разом з партнерськими автомобільними клубами зі всієї України, і за підтримки численних партнерів та місцевих органів влади провела 141 змагання з автомобільного спорту, в яких спортсмени стартували кожні вихідні протягом лютого-листопада. В тому числі відбулося 14 чемпіонатів та Кубків України з гірських гонок, дрег-рейсингу, дріфтингу, картингу, кільцевих гонок, кросу, міні-ралі, ралі, слалому, тайм-аттак, трекових гонок та трофі-рейдів, низка національних серій у різних дисциплінах автоспорту, в тому числі серед аматорів.

Під час 70 етапів чемпіонатів та Кубків України взяло участь понад 3000 спортсменів з усіх регіонів України.