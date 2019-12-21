Нацкорпус влаштував біля Ради суботник після "земельних" протестів

Представники Національного корпусу зібрались біля Верховної Ради на прибирання території після акції щодо земельної реформи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На прибирання зібралось близько трьох десятків людей. Прийшли з граблями, віниками та совками.

Правоохоронці перекрили частину дороги біля Верховної Ради, аби представники Національного корпусу могли залатати дві дірки в асфальті, які утворились через акції.

Як повідомлялося, 17 грудня в урядовому кварталі проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. Протестувальники намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, після чого почалися сутички з поліцією.

Біля парламенту представники "Нацкорпусу" кидали в поліцейських камінням, запускали димові шашки та фаєри.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у сутичках брали участь до 500 осіб.

Постраждали 17 поліцейських та журналісти. Одного з протестувальників під ВР забрала карета "швидкої", ймовірно представника "Національного корпусу". Під час сутичок під Верховною Радою загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України надали допомогу 16 постраждалим.

Загалом правоохоронці затримали 26 людей. Однак вже ввечері затриманих відпустили.