Гостиний двір слід передати Фонду держмайна і "законсервувати" - активісти

Будівлю Гостиного двору, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення, необхідно якнайскоріше передати на баланс Фонду держмайна і "законсервувати".

Таку думку висловив голова ГО “Урбанрада Києва” Віталій Селик за результатами інспекції технічного стану будівлі Гостиного двору, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз перше питання стоїть - це прийняття Фондом держмайна на баланс цієї будівлі. Також порушується питання про консервацію, тобто її потрібно накрити, для того щоб матеріали - бетон, цегла - далі не промокали цієї зими”, - заявив активіст.

За його словами, попри судові рішення, прийняті у лютому, у цій будівлі досі розташована охорона ТОВ “Укрреставрація”, тобто попереднього орендаря.

Селик також наголосив на необхідності провести опитування киян щодо подальшого функціонування будівлі.

“Третім кроком має бути просторове і комунікативне дослідження серед населення про те, що кияни хочуть бачити в цьому приміщенні. Бо це все-таки будівля киян, а не чиновників. Четвертим кроком має бути оголошення міжнародного архітектурного конкурсу щодо того, який вигляд має бути у цієї будівлі”, - сказав Селик.

Водночас радник Київського міського голови Ігор Луценко наголосив, що уряд досі не прийняв рішення щодо передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність Києва.

“Вже чотири місяці працює уряд, однак нічого з цього питання не було зроблено... Міська рада тричі зверталася до Кабміну, востаннє в листопаді, з проханням передати будівлю на баланс міста”, - зазначив Луценко.

За його словами, нинішня інспекція організована для того, щоб фахівці у сфері охорони культурної спадщини, представники надзвичайних служб ознайомилися зі станом будівлі, де "є діри в землі, всередину затікає вода, даху немає".

На обстеження Гостиного двору 20 грудня були запрошені журналісти та громадські активісти, однак їх не допустили до інспекції. Водночас представники департаментів охорони культурної спадщини та міського благоустрою, а також Управління з питань цивільного захисту відмовилися надати коментарі журналістам та не стали розповідати про результати обстеження.

Читайте також: У МКМС не зацікавлені брати в управління Гостиний двір у Києві

Як відомо, Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення, збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури. 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову уряду «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні Гостиного двору в державну власність.

2018 року суд розірвав договір оренди та зобов’язав Укрреставрацію повернути Гостиний двір регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

14 листопада 2019 року депутати Київської міської ради вкотре звернулися до уряду з приводу невідкладної безоплатної передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність територіальної громади міста Києва.

У листопаді 2017 року Київрада надала згоду на безоплатне прийняття Гостиного двору в комунальну власність. Але будівля досі перебуває на балансі держави.