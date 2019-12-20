У Києві пожежа в багатоповерхівці забрала два життя

Унаслідок пожежі в житловому будинку в Подільському районі столиці загинули дві особи.

Про це інформує ДСНС.

«20 грудня о 20:25 до ДСНС надійшла інформація, що у Подільському районі по провулку Квітневий, 6 у квартирі на дев'ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку виникла пожежа», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, о 22:01 пожежу ліквідовано на площі 18 кв. метрів. На місці виявлено тіла двох загиблих.

Удалося врятувати чотирьох осіб, у тому числі одну дитину - її направили на обстеження до лікарні. Рятувальники також евакуювали 15 мешканців будинку (серед них - три дитини).

До гасіння залучалися 27 працівників особового складу та 10 одиниць техніки ДСНС.

Фото: dsns.gov.ua