До Києва привезли 30 тонн снігу

До Києва привезли 30 тонн снігу

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Укрінформ
До Києва із Буковеля везуть 30 тонн снігу, щоб потішити киян зимовими розвагами. 

Про це повідомляє ТСН

"У Києві сьогодні з'явиться сніг. Так і не дочекавшись з неба, його везуть 5 "КамАЗів" з Карпат і все заради того, аби потішати киян зимовими розвагами", - йдеться у повідомленні.

До Києва привезли 5 вантажівок снігу, аби облаштувати парк під Аркою дружби народів.

Сніг до Києва збирали на буковелівських схилах і вивантажили на машини, на це пішло 3 години. Водії наголошують, що техніку щойно помили, адже сніг має бути чистенький.

Сніг мав подолати 600 кілометрів, бо у Києві заплановані грандіозні змагання, а кататися немає на чому.

 

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