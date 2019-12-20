Вулицю Володимирську перекриють на один день

22 грудня із 13:30 до 16:00 заборонять рух транспорту на ділянці вулиці Володимирської.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"22 грудня із 13:30 до 16:00 заборонять рух транспорту на вулиці Володимирській у зв’язку із проведенням Borjomi New Year Parade", - йдеться у повідомленні.

Рух буде перекрито від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19.

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Окрім того, під час монтажу/демонтажу святкової платформи та спеціальної огорожі параду заборонять паркування:

- 22 грудня із 00:00 до 15:00 – на вул. Володимирській з боку парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України імені Тараса Шевченка і на вул. Володимирській біля будинків № 19 та № 21/20.

- із 07:00 21 грудня до 23:30 22 грудня – на вул. Володимирській (від перетину із б-ром Тараса Шевченка до перетину з вул. Софіївською), уздовж парної сторони б-ру Тараса Шевченка (від перетину з вул. Терещенківською до перетину з вул. Володимирською).