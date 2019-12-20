На Центральному вокзалі у столиці бомби не знайшли

На Центральному вокзалі у столиці бомби не знайшли

Укрінформ
У Києві після обстеження Центральний залізничний вокзал відновив роботу в штатному режимі.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

“Центральний залізничний вокзал у м. Києві працює в штатному режимі. Об’єкт перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня було тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві через анонімне повідомлення про начебто замінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовали. Поїзди курсували за графіком. Посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.

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