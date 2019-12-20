У Києві евакуювали Центральний вокзал — шукають вибухівку

"Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

В Укрзалізниці просять зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.