На Хрещатику побили чотирьох поліцейських

На столичному Хрещатику сталася сутичка між групою молодиків та поліцейськими, внаслідок якої постраждало четверо правоохоронців.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

"Сьогодні на вулиці Хрещатик до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, у результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ та влаштували штовханину", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поліція у відповідь використала сльозогінний газ, один із поліцейських здійснив попереджальний постріл у повітря.

Унаслідок інциденту четверо поліцейських звернулися по медичну допомогу.

До управління поліції доправлено 8 учасників події для встановлення їхніх анкетних даних, надання пояснень та з’ясування обставин події. Після першочергової перевірки буде надана правова оцінка діям правопорушників.

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.