У Києві пройшла святкова хода помічників-волонтерів Святого Миколая.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, акція проходила в рамках новорічної акції "Не забудь привітати".

Парад розпочався біля Київської міської державної адміністрації. На початку заходу одягнені у новорічні костюми помічники Святого Миколая – волонтери мережі Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва та лідери дитячих та молодіжних громадських організацій, студенти отримали від "Національної Організації Скаутів України" Світло Миру з Вифлеєму - символ Миру та злагоди.

Волонтери йшли вулицями Києва та вітали киян та гостей міста зі святами.

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Крім цього, з 19 по 26 грудня волонтери будуть проводити адресні привітання для клієнтів мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) м. Києва, які не мають змоги відвідувати традиційні новорічні заходи (маломобільні діти).

Акція має на меті адресно привітати клієнтів мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Києва, які не мають змоги відвідувати традиційні новорічні заходи.

Хода помічників Святого Миколая у Києві

В рамках акції "Не забудь привітати" також відбудуться святкові заходи для дітей клієнтів мережі ЦСССДМ столиці: новорічні вистави та новорічні вечірки для дітей та молоді з інвалідністю в КМДА, сімейний перегляд мультфільму для дітей демобілізованих учасників АТО та дітей внутрішньо переміщених осіб (переселенців) у кінотеатрі "Київська Русь".

Фото: kyivcity.gov.ua