На Миколая першим пасажирам столичного транспорту подарували Kyiv Smart Card

Турнікети для QR-квитків встановили вже на 39 станціях столичного метро.

Про це директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров поінформував під час акції "Зустрінь Новий рік smart – користуйся е-квитком!" до Дня Святого Миколая, повідомляє сайт КМДА.

"Турнікети для QR-квитків встановлено на 39 станціях, на черзі – підключення. Автомати самообслуговування вже встановили на всіх станціях і поступово підключають до мережі", – зазначив він.

За інформацією Назарова, у наземному транспорті вже завершилося тестування оплати банківською карткою і триває процес узгодження організаційних питань з банками-партнерами.

З нагоди свята перші пасажири метрополітену та пасажири наземного транспорту, котрі розраховувалися вранці готівкою за проїзд, отримали в подарунок транспортні картки Kyiv Smart Card із 10 безкоштовними поїздками.

"Ми вирішили мотивувати киян більше використовувати інноваційні інструменти для життя у розумному місті перед новим 2020 роком. Отримати на свято е-квиток – це хороша можливість на власному досвіді переконатись у зручності картки у порівнянні з оплатою готівкою. Уже за кілька місяців Київ повністю перейде на е-квиток. Тому чому б не почати ним користуватись саме зараз?" – розповів про акцію Назаров.

Впродовж 2019 року електронним квитком у громадському транспорті пасажири скористалися 104,5 мільйони разів. Транспортні картки придбали 257 тисяч киян. Ще 155 тисяч користуються додатком Kyiv Smart City, у якому є можливість поповнити транспортну картку, відслідковувати свої поїздки та купити одноразовий QR-квиток. Дізнатися, на яких станціях метро можна придбати чи поповнити картку, можна на мапі за посиланням.