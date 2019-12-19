Експерти визнали раду Києва найефективнішою в Україні – Кличко
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Експерти та наші європейські партнери проаналізували роботу рад по всій Україні, і визнали Київраду найефективнішою радою зі всіх міських рад по нашій країні. Це вкрай важливо", - сказав Кличко.
Він зазначив, що 2019 рік був непростим для столиці. Але, за його словами, Київрада працювала ефективно не зважаючи на політичну турбулентність та інші неприємні моменти, які відбувалися в країні.
Кличко зауважив, що у 2019 році у столиці будували та ремонтували дитячі садки і школи, оновлювали дороги і мости, ремонтували та оснащували медичні заклади, встановлювали сучасне вуличне освітлення, відкривали відремонтовані парки та сквери.
"Наступний рік буде також непростим… І наступний рік буде роком виборів місцевої ради. Я переконаний в тому, що кожному з депутатів потрібно спиратися тільки на конкретні справи, на результати роботи. На те, що зробили для міста та його мешканців", – сказав він.