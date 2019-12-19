Експерти визнали раду Києва найефективнішою в Україні – Кличко

Експерти та європейські партнери визнали Київраду найефективнішою місцевою радою України.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Експерти та наші європейські партнери проаналізували роботу рад по всій Україні, і визнали Київраду найефективнішою радою зі всіх міських рад по нашій країні. Це вкрай важливо", - сказав Кличко.

Він зазначив, що 2019 рік був непростим для столиці. Але, за його словами, Київрада працювала ефективно не зважаючи на політичну турбулентність та інші неприємні моменти, які відбувалися в країні.

Кличко зауважив, що у 2019 році у столиці будували та ремонтували дитячі садки і школи, оновлювали дороги і мости, ремонтували та оснащували медичні заклади, встановлювали сучасне вуличне освітлення, відкривали відремонтовані парки та сквери.

"Наступний рік буде також непростим… І наступний рік буде роком виборів місцевої ради. Я переконаний в тому, що кожному з депутатів потрібно спиратися тільки на конкретні справи, на результати роботи. На те, що зробили для міста та його мешканців", – сказав він.