У Київраді запалили Вифлеємський вогонь

Під час пленарного засідання Київської міської ради представники київського міського осередку Пласту — Національної скаутської організації України передали Вифлеємський вогонь Миру громаді столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Для пластунів стало гарною традицією передавати щороку Вифлеємський вогонь Миру до Київської міської ради. Цей важливий різдвяний символ уже більше двох десятків років поширюють від міста до міста й заносять у церкви, державні установи, школи, сиротинці, лікарні. Вифлеємський вогонь – це символ тепла, миру, злагоди та душевного спокою. Нехай вогонь Миру надихає всіх нас на мудрі рішення та дарує різдвяну радість», - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

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Також у Київраді пластуни заспівали пісню Вифлеємського Вогню Миру.

Зазначається, що вогонь залишиться в Київраді протягом усіх новорічно-різдвяних свят, щоб усі охочі мали змогу взяти частинку Вифлеємського тепла напередодні Різдва.

Фото: kiev.klichko.org