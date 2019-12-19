На київських дорогах наступного року встановлять 20 камер фото- і відеофіксації

У Києві наступного року буде запущено першу автоматичну систему фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху з використанням 20 відеокамер.

Про це заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив в інтерв'ю "Фактам".

«У Києві (наступного року - ред.) буде запущено першу автоматичну систему фото- і відеофіксації порушень правил з використанням 20 відеокамер», - повідомив він.

Геращенко додав, що коли в листопаді в столиці були встановлені в тестовому режимі п'ять відеокамер, які були налаштовані на швидкість 103 кілометри за годину, на таких пожвавлених трасах, як проспекти Перемоги і Бажана, то «отримали шокуючу статистику - за добу понад 40 тисяч (!) авто перевищили допустиму швидкість».

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Також він пояснив, що буде після того, як така відеокамера зафіксує порушення швидкості.

«Процедура така. Повідомлення надходить в центр управління, співробітники мають звірити номер машини, її марку і колір (авто може бути викрадене). Якщо все відповідає, робиться запит про власника, йому відправляють листа з реквізитами для сплати штрафу і посилання, де він зможе подивитися відеозапис і фото. Якщо за кермом була інша людина, власник машини повідомляє про штраф їй. У разі, якщо та не захоче платити, штраф буде виписаний на господаря машини», - уточнив заступник міністра.