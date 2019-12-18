За опалення у листопаді кияни сплатять в середньому на 35% менше

У Києві у листопаді нормативний тариф на послугу з централізованого опалення на 44% менший у будинках, які обладнано лічильниками, і на 26% менший за нормативний – у будинках, які не мають приладів обліку.

Про це розповів директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що залежно від наявності, відсутності чи технічного стану будинкового лічильника тепла нарахування за опалення відбуваються за фактом споживання, нормативним тарифом або за середньозваженим споживання за підсумками попереднього опалювального періоду. У разі відхилення середньомісячної температури в сторону зменшення цей коефіцієнт збільшується і підвищується базовий тариф. В іншому випадку, коли середньозважена температура протягом розрахункового періоду була вища визначеного коефіцієнта – це призводить до зменшення базового тарифу.

"При базовому тарифі 38,50 грн за листопад 2019 року тариф для будинків, які не обладнано приладами обліку, становив, 28,44 грн за 1 кв.м опалювальної площі. Тобто на 26% менший ніж базовий тариф. При цьому, ураховуючи температурні показники грудня, можна зробити припущення, що нормативний тариф також не вийде на своє повноцінне нормативне значення – він буде нижчим за базовий", – пояснив Лопатін.

За його словами, у будинках, які обладнано приладами обліку теплової енергії, нарахування здійснюється за тарифом за 1 Гкал – 1654,41 грн. Зазначений тариф застосовується до фактичного обсягу теплової енергії, спожитого будинком і зафіксованого приладом обліку теплоенергії.

За підсумками листопада середньозважений тариф для будинків, обладнаних приладами обліку в місті Києві становив 21,59 грн за 1 кв.м, що на 44% менше за базовий. Це виключно розрахункова середньозважена величина і відповідно в кожному конкретному будинку вона відрізняється.

У КМДА нагадали, що наразі майже 90% житлових будинків оснащені тепловими лічильниками. При цьому встановлення загальнобудинкового лічильника дає можливість мешканцям сплачувати за опалення на 25-30% менше, ніж тим киянам, у яких не встановлений вузол обліку.