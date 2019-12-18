Міст Патона “латають” цілодобово

КК «Київавтодор» ліквідовує просідання на мосту ім. Патона.

Про це повідомили у КК «Київавтодор».

"17 грудня о 21:00 столичні дорожники розпочали аварійно-відновлювальні роботи на мосту ім. Патона. Під місцем просідання асфальтового покриття виявили пошкодження плити автопроїзду. На аварійній ділянці влаштують нову арматуру і заллють нову частину плити", - йдеться у повідомленні.

Як нагадали у комунальній корпорації, рух обмежено крайньою правою смугою у напрямку лівого берега . Роботи тривають цілодобово, їх планують завершити 23 грудня.

Конструкції мосту ім. Патона з моменту будівництва (споруда введена в експлуатацію 1953 року) капітально не ремонтували. Нині для безпечного користування мостом на ньому потрібно провести масштабну реконструкцію.

Як повідомлялося, у Києві на мосту Патона виявили аварійне просідання покриття, у зв’язку з чим рух мостом тимчасово обмежать.