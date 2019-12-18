Вибори до Київради: лідером електоральних симпатій киян є “Слуга народу”

Лідером електоральних симпатій киян є партія «Слуга народу», за яку на виборах до Київради проголосували б 32,2% киян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 12-16 грудня 2019 року у Києві.

«68% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у виборах Київради. Лідером є партія «Слуга народу», за яку віддали б свої голоси 32,2% тих, хто визначився і має намір взяти у них участь. 12,4% проголосували б за партію «Удар» Віталія Кличка, 8,9% – за партію «Європейська солідарність», 6,9% – партію «Голос», 6,4% – партію «Батьківщина», 4,8% – партію «Опозиційна платформа – За життя», 4,6% – за партію ВО «Свобода». Рейтинг інших політичних сил – менше 4%. Важливо, що близько чверті опитаних не визначилися з вибором», - йдеться у повідомленні.

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Дослідження проводилося Соціологічною групою «Рейтинг» 12-16 грудня 2019 року у Києві методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія: мешканці Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів, помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,2%.