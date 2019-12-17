Депутат Київської облради разом із бандою "кошмарив" бізнесменів - СБУ

У столиці СБУ викрила організоване угруповання, учасники якого вимагали кошти у двох столичних бізнесменів. Серед здирників – депутат Київської облради.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили переважно судимі за аналогічні злочини місцеві мешканці. Застосовуючи методи фізичного та психологічного впливу, зловмисники змусили двох власників будівельної фірми підписати зобов`язання на $860 тисяч неіснуючого боргу. Крім того кримінальники вимагали у потерпілих передати їм автомобіль преміум-класу та приватний будинок разом із земельною ділянкою у Дарницькому районі столиці вартістю $130 тисяч. Аби жертви були більш зговірливими зловмисники організували їхнє викрадення, а також погрожували розправами над сім`ями комерсантів. Після оголошення у розшук за місцями проживання правоохоронці затримали трьох фігурантів справи, ще трьох ‒ виявили у місцях переховування в Київській області”, - йдеться у повідомленні.

Під час 15 обшуків, проведених у домівках представників так званого «силового блоку» групи, виявлено засоби ураження, холодну та вогнепальну зброю, за допомогою якої зловмисники залякували жертв.

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Наразі шістьом активним учасникам групи включно із депутатом здійснено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників злочину, у тому числі замовників.

Заходи із викриття проводились співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України у Києві та області спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.

Фото: СБУ