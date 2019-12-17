На вулиці Інститутській помер чоловік

На вулиці Інститутській у Києві 17 лютого помер чоловік.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

"Сьогодні об 11:30 на лінію 103 надійшла інформація про те, що чоловіку на вулиці Інститутській, 16 (за кілька кварталів від місця проведення акцій) стало зле. На виклик прибули лікарі, однак у кареті "швидкої" чоловік помер", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією лікарів, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

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Як повідомляв Укрінформ, під Верховною Радою 17 грудня проходять одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом у районі Верховної Ради знаходиться кілька тисяч осіб.

Одного з протестувальників, ймовірно представника "Національного корпусу", забрала карета "швидкої".

В ході сутичок під Верховною Радою загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України надали допомогу 16 постраждалим.