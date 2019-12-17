Кличко vs Гончарук: справу почнуть розглядати по суті після Нового року

Окружний адміністративний суд міста Києва завершив підготовче засідання у справі за позовом Віталія Кличка до Кабінету міністрів України та прем’єр-міністра Олексія Гончарука та призначив розгляд справи по суті на 29 січня 2020 року.

Про це інформує пресслужба суду.

“Сьогодні Окружний адміністративний суд міста Києва завершив підготовче провадження у справі за позовом Віталія Кличка до Кабінету Міністрів України та глави уряду Олексія Гончарука. Суд ухвалив перейти до розгляду справи по суті та призначив судове засідання на 29 січня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що Віталій Кличко просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправними дії Кабміну щодо внесення Президенту України подання від 4 вересня 2019 року про його звільнення з посади голови КМДА у зв’язку із закінченням строку повноважень глави держави.

Водночас він просить ОАСК скасувати відповідну пропозицію прем’єр-міністра про звільнення позивача з посади голови Київської міської державної адміністрації.