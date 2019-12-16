Метрополітен: роботу е-квитка і картки киянина майже відновили

У Київському метрополітені відновлюють роботу е-квитка і картки киянина та вибачилися за тимчасові незручності.

Про це повідомляє пресслужба підприємства у Facebook.

"Ми щиро перепрошуємо за незручності.

Роботу е-квитка (та Картки киянина) майже відновлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці метрополітену та КП "ГІОЦ" (оператора е-квитка) на місці і перезапускають систему.

"Далі будуть прийняті всі необхідні заходи для уникнення подібних випадків. Також проводиться детальний аналіз ситуації та її причин", - запевняють у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, у Київському метрополітені у понеділок ввечері не працюють банківські картки та картки Kyiv Smart Card.

Водночас можливість списати поїздки з проїзних квитків - доступна.

Раніше мер Києва Віталій Кличко під час звіту про роботу столичної влади в 2019 році заявив, що у наступному році електронний квиток, який нині впроваджується у громадському транспорті Києва, буде працювати ефективно і без збоїв.