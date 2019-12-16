У Шевченківському райсуді бомбу не знайшли

Шевченківський районний суд м.Києва відновив свою роботу після перевірки приміщення суду на наявність вибухових пристроїв.

Про це повідомляє пресслужба Шевченківського суду на своїй сторінці у Faсebook.

"За наслідками проведеної перевірки небезпечних предметів чи речовин в приміщенні суду виявлено не було", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шевченківський районний суд м.Києва відновив свою роботу після перевірки приміщення суду на наявність вибухових речовин та предметів.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві у понеділок у зв'язку з повідомленням про замінування приміщення Шевченківському районному суді м.Києва було проведено евакуацію працівників та відвідувачів суду.