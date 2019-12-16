У Шевченківському райсуді шукають вибухівку

У Шевченківському райсуді шукають вибухівку

Укрінформ
У Києві замінували Шевченківський районний суд, проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.

Про це повідомляє пресслужба Шевченківського суду на своїй сторінці у Faсebook.

“У зв'язку із повідомленням про замінування приміщення суду наразі у Шевченківському районному суді м.Києва проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.

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