На Березняках після капітального ремонту відкрили “кишеньковий парк”

Києві після капітального ремонту відкрився сквер на вулиці Івана Миколайчука, 3-3а.

Про це повідомляє КО "Київзеленбуд".

"Сьогодні відкрили після капітального ремонту такий "кишеньковий парк" на вул. Івана Миколайчука, 3-3а. Відтепер тут майже 2000 кв. м доріжок викладені із ФЕМ, по 25 сучасних лав та урн, є декоративна огорожа загальною довжиною 306 п. м. І на радість спортсменам збудовано футбольне поле зі штучним покриттям", - йдеться у повідомленні.

У відремонтованому парку також з’явилися 5,5 тис. кв. м газону і зелена огорожа з 685 кущів. Також комунальні служби висадили 32 дерева, клени та сакури.