У столиці 15 грудня два автобуси змінять рух

У Києві 15 грудня буде змінено рух автобусів №№ 69, 155.

Це пов’язано із ремонтом пішохідного мосту через просп. Любомира Гузара (Космонавта Комарова), повідомили у "Київпастрансі".

Зазначається, що з 08:00 орієнтовно до 17:00 рух автобусів буде організовано: автобус № 69 – у напрямку ст. м. «Палац Спорту» від вул. Литвиненко-Вольгемут до просп. Космонавта Комарова (Любомира Гузара) за власним маршрутом, далі – вул. Героїв Севастополя – просп. Відрадний – вул. Гарматна – вул. Борщагівська, далі за власним маршрутом; автобус № 155 – у напрямку ст. м. «Почайна» від просп. Леся Курбаса до просп. Космонавта Комарова (Любомира Гузара) за власним маршрутом, далі – вул. Героїв Севастополя – просп. Відрадний – вул. Гарматна – вул. Борщагівська, далі за власним маршрутом.