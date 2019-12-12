Кличко у КСУ сказав, до чого призведе двовладдя у Києві

Двовладдя у Києві може призвести до хаосу в управлінні містом, вважає мер Києва Віталій Кличко.

Про це він сказав під час виступу на засіданні Конституційного суду, який у четвер розпочав розгляд справи щодо тлумачення положень Основного Закону про здійснення місцевого самоврядування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На виборах київського міського голови кияни дають право відстоювати інтереси громади і реалізовувати програму, яку презентує кожен кандидат. Для цього потрібні важелі впливу, структура і відповідні органи, які можуть це організовувати. У даному випадку, коли у Києві може з’явитися двовладдя, це може привести до хаосу в управлінні містом.. Це стосується призначень відповідальних людей в органи місцевої влади і управління бюджетом міста", - сказав він.

За словами мера Києва, у жодному європейському місті немає міського голови, обмеженого у своїх повноваженнях. Кличко наголосив, що Київ — це європейська столиця, і тут має панувати демократія і розвиватися місцеве самоврядування.

"Це гарантує Конституція України, тому я звертаюся до високоповажного суду з проханням керуватися виключно Конституцією, законами нашої держави і прийняти виключно конституційне рішення, бо воно без перебільшення стане знаковим для долі місцевого самоврядування у нашій країні", - резюмував мер столиці.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації та звернувся з відповідним поданням в Офіс Президента.

Конституційний суд 8 жовтня відкрив конституційне провадження за поданням 51 народного депутата щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону в частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.

Автори подання просять суд розтлумачити, чи може бути звільнена Президентом з посади голови КМДА особа, обрана мером Києва, за умови, якщо повноваження особи, обраної Київським міським головою, не припинені в установленому законодавством порядку, і чи може бути призначена Президентом на посаду голови КМДА особа, не обрана Київським міським головою, за умови, якщо повноваження особи, обраної Київським міським головою, не припинені в установленому законодавством порядку.