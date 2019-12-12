Олександр Никоряк, директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА

Місяць тому громадськість столиці була шокована новиною про поведінку забудовника, компанію «Скайпроджект», який зніс пам’ятку архітектури місцевого значення ‒ садибу 19 століття на вул. Лабораторній, 9Б. Перед цим забудовник домігся виключення будинку з реєстру пам’яток через Окружний адмінсуд та Шостий апеляційний адміністративний суд – й одразу зніс його, не чекаючи рішення Верховного суду. Історія ‒ не нова для Києва, тож Укрінформ підняв цю тему в розмові з директором Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександром Никоряком. Але, все ж, розмову розпочали із того, що взагалі вважається культурною спадщиною Києва і який її стан на цей момент.

- З жовтня 2013 року ви долучилися до охорони культурної спадщини Києва, з 2018-го очолили окремо створений Департамент. Як ви схарактеризували б стан культурної спадщини у столиці?

- Тенденції, які ми зараз помічаємо у ставленні до культурної спадщини, в цілому позитивні. Можу навести приклади реставрації будівель: будинок Биковського (відомий, як будинок Петра І), садиба Апштейна, Подільский РАЦС, келія Флорівського монастиря. До речі, по останньому ще передбачено реставрацію й підвалів, які на кілька століть старші за саму келію. Готуємо проектну документацію ще по трьох будівлях – Десятинна, 14, Андріївський узвіз, 5 та Сковороди, 9. До 2014-2015 років працювати було дуже важко, адже у власників об’єктів культурної спадщини бачення переважно було таке: зруйнувати пам’ятку і щось збудувати на тому місці, щоб не пропадала гарна ділянка у центрі міста. За останні роки роботи, особливо за рік існування окремого Департаменту, подібні «амбіції» забудовників зійшли нанівець.

- Окрім тривалих дискусій, як ще можна вплинути на забудовників? Адже, судячи зі стану багатьох історичних будинків, далеко не всі таки йдуть на реставрацію.

- Ми підготували законопроект про посилення відповідальності за нищення пам’яток, який також передбачає можливість примусового викупу об’єктів громадами міст, де ця пам’ятка розташована. Мова про пам’ятки саме місцевого значення, якими опікуються місцеві органи охорони. Адже навіть історичні будинки місцевого значення наразі викупити може тільки держава. Це дуже гальмує процес збереження або відновлення нашої спадщини. На жаль, у наших людей таке сприйняття – якщо не має болючих санкцій фінансових, або ж відповідальності реальної кримінальної, то просто сідають на голову. Наразі власники вже розуміють, що прийняття цього закону якраз і є тим болючим важелем, адже такий горе-власник історичної будівлі й саму пам’ятку може втратити, і високі штрафні санкції отримає (до півмільйона гривень за один раз). Це до уваги власників не лише пам’яток, які знаходяться на балансі у держави чи міста, а головне – до приватних осіб, в руках яких понад 90% об’єктів культурної спадщини.

- Власне, а що, крім об’єктів нерухомості, теж вважається культурною спадщиною столиці?

- У мене багато запитують ‒ а чим займається Департамент охорони культурної спадщини? Ви просто охороняєте пам’ятники? Тут доводиться пояснювати, що йдеться і про пам’ятники монументального мистецтва, і про будівлі, й навіть про території. Пам’ятками вважаються також кладовища, меморіальні дошки. Є в нас і ландшафтні пам’ятки ‒ наприклад, територія київських гір, старий Поділ, які теж охороняються законом. У Києві 3,5 тисячі об’єктів культурної спадщини, у які входять і пам’ятки національного значення, й місцевого, і щойно виявлені об’єкти культурної спадщини. Департамент займається охороною об’єктів місцевого значення та щойно виявлених, а Міністерство культури ‒ об’єктами національного значення.

- А де та межа між пам’яткою місцевого та національного значення?

- Все просто – реєстр нерухомих пам’яток, який наповнює Міністерство культури. Саме Міністерство надає статус місцевого значення, і подає документи на Кабмін про надання національного. А от до моменту надання охоронного номера та занесення в реєстр, з пам’яткою працюють науковці. Вони вивчають об’єкт до того, як він стане пам’яткою. Якщо це, приміром, будівля, то важливо – коли і ким вона збудована, яка її історія, хто там жив, зупинявся тощо. Потім цей об’єкт розглядає Консультативна рада з охорони культурної спадщини при Департаменті Мінкультури (за ним останнє слово). Якщо у будинку проживав дуже відомий діяч, то будинок може отримати статус пам’ятки національного значення. Тобто, що відоміша історія пам’ятки — то більша ймовірність того, що об’єкт стане пам’яткою національного значення.

- Чи не основна проблема Києва – у тому, що коли пам’ятка архітектури заважає забудовнику, вона з легкої руки суду просто перестає бути пам’яткою. Так було з будівлею на Лабораторній, 9Б, наприклад. Що має змінитися, аби така практика стала неможливою?

- Думаю, питання про Лабораторну, 9Б ще не закрито. Історична спадщина ‒ це не лише власність окремих людей, це власність всього українського суспільства, киян. Якщо об’єкту присвоєний статус пам’ятки, то відміняти його в судовому порядку, коли будинок реально у задовільному стані й може бути врятований реставрацією, зносити будівлю одразу після рішення першої-другої інстанції, не дочекавшись рішення найвищої ‒ нечувана нахабність. У нас налічується з десяток об’єктів, від яких залишився тільки фундамент, але вони все одно залишаються у статусі пам’ятки. Не виключаю, що може бути прийнято рішення відновити будівлю відповідно до креслень.

Думаю, що з прийняттям нового закону та посиленням відповідальності, зокрема й кримінальної, за нищення пам’яток, ми вийдемо на новий рівень виховання власників цих об’єктів, і подібні випадки залишаться в минулому.

- Але що можна зробити, щоб суди в принципі не виносили таких рішень?

- Тут має допомагати громадськість. Власне, разом із громадськістю ми й на суди ходимо. Публічний розголос у ЗМІ – найефективніший інструмент: коли люди знають, що конкретний забудовник знищує нашу історію, його репутація набуває токсичності. Ми розуміємо, що інвестори, у яких є ресурси, можуть знайти різні підходи, але присутність громадськості й преси на засіданнях допомагає судам прийняти правильні рішення ‒ захистити інтереси громади, у першу чергу.

- А які антикорупційні запобіжники застосовуються Департаментом зсередини у боротьбі з незаконним виведенням з переліку об’єктів культурної спадщини?

- Вивести з переліку може тільки Мінкультури. На підставі рішення суду. Якщо якусь пам’ятку буде виведено з переліку об’єктів культурної спадщини, то це отримає розголос (і ми цьому допоможемо!) у пресі, серед громадськості. Звісно, є різні власники. Інколи приходять з дурними питаннями – як нам зняти статус пам’ятки. Уявляєте? Власне, для всіх відповідь одна – по-перше, це не можливо. По-друге, ви власник історичної будівлі, пишайтеся тим, дбайте про неї, зробіть з неї туристичну родзинку, інвестуйте у збереження, а не нищення. І, знаєте, тішить те, що люди врешті погоджуються.

Яскравий приклад – із заводом Арсенал та Kyiv Food Market. Бачення власника спочатку було іншим ‒ надбудувати там 4 чи 5 поверхів. Коли ми сказали, що це неможливо, то нас запитали ‒ а що буде, якщо з будинком, наприклад, щось раптово станеться? Ми пояснили йому: до вас прийдемо ми, прийде громадськість, преса – і репутація ваша стане далеко не найкращою, вам уже буде важко збудувати будь-що в Києві. А пам’ятку змусять відновити, і місто вживе усіх заходів, щоб забрати її до комунальної власності. У цьому випадку ми змогли переконати власника і тепер це дуже популярне місце.

- А коли переконання когось не переконують… Гроші пропонують?

- Ні.

- Невже жодного разу не було?

- Ні, не було. Гроші не пропонують, тому що не бачать у цьому сенсу. Можуть «лякати», що дзвонитимуть кудись, аби вплинути. Але у нашій команді так не працюють. Якщо маєте якісь питання ‒ можете записатися на прийом, і ми підкажемо, як краще зробити у межах чинного законодавства. Якби на нас було можливо вплинути грошима, то зараз би на місці Kyiv Food Market працювали б офіси.

Центральний гастроном теж хотіли надбудувати і зробити його клоном ЦУМу за висотністю, але за цей час, як бачите, нічого подібного не сталося. Натомість ми розглянули іншу чудову концепцію реставрації Центрального гастроному на Хрещатику.