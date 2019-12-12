На столичному Південному мосту тимчасово обмежать рух транспорту

На естакаді Південного мосту тимчасово обмежать рух транспорту через ремонт.

Про це поінформували в КК «Київавтодор», повідомляє пресслужба КМДА.

“На естакаді Південного мосту обмежать рух транспорту: із 21:00 13 грудня до 20:00 15 грудня – у напрямку ст. м. «Видубичі», із 21:00 14 грудня до 07:00 15 грудня – у напрямку просп. Бажана. Про це повідомили у КК «Київавтодор»", - йдеться у повідомленні.

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На стан старих деформаційних швів на естакаді Південного мосту надходять скарги, тому буде проведено швидкий поточний ремонт цих конструкцій.

Зазначається, що роботи проведуть у вихідні, і більшу частину – вночі, щоб менше впливати на трафік у столиці. Під час робіт рух буде частково обмежено.