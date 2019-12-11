Київське метро може змінити роботу через футбол

У четвер, 12 грудня, можливі зміни в роботі столичного метрополітену через проведення на НСК "Олімпійський" футбольного матчу.

Про це повідомляє Київський метрополітен.

"Завтра, 12 грудня, у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:55) між командами "Динамо" (Київ) та "Лугано" (Швейцарія), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська". Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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Як зазначають у метрополітені, механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.