На час новорічних свят у Києві посилять заходи пожежної безпеки

На час проведення новорічних та різдвяних святкувань у Києві посилять заходи з пожежної безпеки.

Про це поінформував заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Офіційний портал Києва.

“Мер столиці дав доручення відповідним структурним підрозділам невідкладно вжити належних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах масового перебування людей: торговельно-розважальні центри та культурно-розважальні заклади. У тому числі, у закладах соціальної сфери, а саме: навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, культури, інших”, - сказав Поворозник.

Посадовець зазначив, що ці заходи покликані запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, які можуть нести загрозу здоров’ю та життю людей.