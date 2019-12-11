Біля столичних "Даринку" і "Платформи" випари ртуті зашкалюють до 16 разів

Київська міська держадміністрація розпочинає проєкт із демеркуризації на території заводу "Радикал", де випари ртуті перевищені від 4 до 16 разів.

Про це розповів заступник міністра енергетики та захисту довкілля Роман Абрамовський під час інспектування території заводу, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

"КМДА розпочинає роботу над проєктом із демеркуризації заводу "Радикал". Кошти виділено із бюджету міста. Надалі планується провести відкриті торги із залученням до участі міжнародних організацій, що спеціалізуються на подібних проєктах", - сказав Абрамовський.

У відомстві повідомили, що під час інспектування було проведено виміри випаровування ртуті, які засвідчили перевищення норми від 4 до 16 разів на різних ділянках, а влітку цей показник сягає 40 разів.

Забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною. Поруч збудовано два житлові будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло, поруч розташовані офісні приміщення, Даринок, культурний центр "Платформа арт-завод", де проводять фестивалі вуличної їжі.

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"Першочергове завдання на сьогодні - закрити периметр та обмежити доступ людей до майданчика колишнього гідролізного цеху. Наступного тижня ми домовились зустрітися з депутатами та знайти шляхи розв’язання цієї екологічної проблеми", - розповів заступник міністра.

Завод "Радикал" розташований у Дніпровському районі Києва і відомий тим, що у радянські часи тут був засекречений військовий об‘єкт. У липні 1996 року роботу заводу було зупинено з порушенням норм виведення з експлуатації. Залишки хімічних речовин не вивезли з підприємства, територія заводу перетворилася на могильник небезпечних речовин. Йдеться про 200 тис. тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів.

У 2012- 2013 роках із території заводу "Радикал" вивезли близько 93 тонн хлоровмісних токсичних відходів та зараженої землі.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт з демеркуризації території заводу є одним з пунктів програми "Стратегія розвитку Києва ‒ 2025".

Фото: mpe.kmu.gov.ua