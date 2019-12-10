Як будують пішохідні мости над швидкісним трамваєм

Як будують пішохідні мости над швидкісним трамваєм

Відео
Укрінформ
Київський міський голова Києва Віталій Кличко показав, як йде будівництво нових пішохідних мостів над Борщагівською гілкою швидкісного трамваю.

Відповідне відео Кличко оприлюднив в Facebook.

«Ми продовжуємо робити наше місто більш комфортним та безпечним. Кілька тижнів тому розпочали встановлювати нові пішохідні мости над Борщагівською гілкою швидкісного трамваю. Старі переходи, збудовані у 1983 році, жодного разу не ремонтували! Перебували вони в аварійному стані. Тому й вирішили їх демонтувати», – зазначив у дописі до відео мер столиці.

З його словами, сьогодні тривають активні роботи на пішохідному мосту біля кінотеатру «Лейпциг» – там вже встановили основну частину конструкції і монтують дах. Готові і опори для встановлення шахт ліфтів, що працюватимуть із обох сторін мосту.

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«А на пішохідному мосту над проспектом Любомира Гузара встановили перший 12-метровий прогін майбутнього переходу. Впродовж 2 тижнів зведуть основні опори. Кожен із двох нових мостів буде довжиною понад 69 метрів. На них встановлять бокове скло, сучасне LED-освітлення. Завершити всі роботи мають навесні наступного року», – підкреслив Кличко.

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