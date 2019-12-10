Як будують пішохідні мости над швидкісним трамваєм

Київський міський голова Києва Віталій Кличко показав, як йде будівництво нових пішохідних мостів над Борщагівською гілкою швидкісного трамваю.

Відповідне відео Кличко оприлюднив в Facebook.

«Ми продовжуємо робити наше місто більш комфортним та безпечним. Кілька тижнів тому розпочали встановлювати нові пішохідні мости над Борщагівською гілкою швидкісного трамваю. Старі переходи, збудовані у 1983 році, жодного разу не ремонтували! Перебували вони в аварійному стані. Тому й вирішили їх демонтувати», – зазначив у дописі до відео мер столиці.

З його словами, сьогодні тривають активні роботи на пішохідному мосту біля кінотеатру «Лейпциг» – там вже встановили основну частину конструкції і монтують дах. Готові і опори для встановлення шахт ліфтів, що працюватимуть із обох сторін мосту.

«А на пішохідному мосту над проспектом Любомира Гузара встановили перший 12-метровий прогін майбутнього переходу. Впродовж 2 тижнів зведуть основні опори. Кожен із двох нових мостів буде довжиною понад 69 метрів. На них встановлять бокове скло, сучасне LED-освітлення. Завершити всі роботи мають навесні наступного року», – підкреслив Кличко.