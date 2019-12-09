За тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 11 тисяч киян

У Києві за тиждень зареєстровано 11 608 хворих на грип та ГРВІ, що на 1,2% більше порівняно з попереднім тижнем.

Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Офіційний портал Києва.

"У столиці за 49-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 608 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 48,8%. Наразі показник захворюваності становить 393,4", - повідомив Поворозник.

Водночас, за його словами, у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 1,2% порівняно з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 7 606 (майже на рівні минулого тижня), дорослих – 4002 особи (зростання на 4,4%).

"У структурі захворюваності діти становлять 65,5%, а на попередньому тижні – 66,6%. Серед школярів захворюваність зросла на 6%: 3466 випадків, що становить 45,6% від загальної кількості захворілих дітей і 29,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 49-й тиждень госпіталізовано 146 осіб, із них 130 – діти.

"Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 46 819 осіб", – додав Поворозник.