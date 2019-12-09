"Ваш Василь" та "Рушковці": у столиці чотири дні показуватимуть фільми про Київ

У Києві 12 грудня у кінотеатрі «Ліра» стартує другий кінофестиваль «Київ. Із кінематографом у серці».

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Протягом чотирьох днів глядачі матимуть змогу познайомитися із різножанровими стрічками, поспілкуватися з режисерами, сценаристами, акторами, зануритися в особливу київську атмосферу та відкрити для себе це місто з нового ракурсу. Також цьогоріч, окрім кінопоказів, до програми включено лекторії для дорослих і дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фестиваль присвячено кінематографічному Києву – місту, яке завжди надихало митців різних поколінь до створення власної кіномови.

Читайте також: Пішов із життя режисер Заза Урушадзе

Відтак, 12 грудня о 19:30 відбудеться спеціальний показ вибраних новел альманаху «Все починається в Києві»;13 грудня о 17:00 – «Зимові свята у Києві. Інтерактивна розповідь з цитатами та рухомими картинками для дітей і дорослих». Інтерактивний лекторій Владислави Осьмак;14 грудня о 12:00 – презентація книги «Модернізм & авангард: єдність протилежностей» за участю автора Оксани Мусієнко та художника видання Сергія Маслобойщикова;14 грудня о 15:00 – «Маленький шкільний оркестр» (реж. Олександр Муратов, Микола Рашеєв). Зустріч із авторами;14 грудня о 17:30 – «Ваш Василь» (реж. Олександр Авшаров, Світлана Рудюк). Зустріч із авторами;14 грудня о 19:30 – «Рушковці. Шлях майстра» (реж. Олександр Парфьонов). Зустріч із авторами;15 грудня о 13:00 – «Київська географія Анатолія Кузнєцова». Лекція Станіслава Цалика.