У Києві вночі зіткнулися іномарки: одна людина загинула, четверо госпіталізовані

"На смузі зустрічного руху відбулося зіткнення двох автомобілів. Внаслідок автопригоди загинула жінка, ще четверо осіб дістали травми різних ступенів тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Аudi на Володимирському спуску не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Skoda.

У результаті автопригоди пасажирка Аudi 1997 року народження загинула на місці, а 22-річний водій зазнав тілесних ушкоджень. Постраждали також 38-річний водій Skoda та двоє його пасажирів, 1988 та 1998 років народження. Усіх потерпілих з травмами різного ступеня тяжкості доправили у лікарню.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ( (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.