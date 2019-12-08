Столичне метро змінить режим роботи через футбол

У Києві у неділю можливі обмеження на вхід пасажирів станцій метро «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого» у зв'язку з футбольним матчем між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ).

Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

"У неділю, 8 грудня, у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок о 17:00) між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ), МОЖЛИВІ деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (НЕ ЗАКРИТТЯ) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - наголосили у пресслужбі.