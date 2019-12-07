На Лівобережній у Києві з мосту на тротуар впав автомобіль
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Укрінформ
У столиці біля станції метро "Лівобережна" автомобіль Subaru впав з моста на тротуар.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"Напроти ТРЦ "Комод" автомобіль протаранив огорожу і впав з моста на тротуар. На місці події поліція, "швидка". Людей близько не підпускають, є загроза вибуху авто", - йдеться у повідомленні.
Встановлюється причина, через яку сталася ДТП.
Також уточнюється, що є потерпілі, яких госпіталізували. На місці працює поліція і рятувальники.
Фото: Цензор.нет