На Лівобережній у Києві з мосту на тротуар впав автомобіль

У столиці біля станції метро "Лівобережна" автомобіль Subaru впав з моста на тротуар.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua .

"Напроти ТРЦ "Комод" автомобіль протаранив огорожу і впав з моста на тротуар. На місці події поліція, "швидка". Людей близько не підпускають, є загроза вибуху авто", - йдеться у повідомленні.

Встановлюється причина, через яку сталася ДТП.

Також уточнюється, що є потерпілі, яких госпіталізували. На місці працює поліція і рятувальники.

Фото: Цензор.нет