З київського вокзалу евакуйовували пасажирів

Із приміщення Центрального залізничного вокзалу у Києві у суботу евакуювали усіх відвідувачів та пасажирів.

Про це Укрінформу повідомив очевидець події.

Водночас, за його словами, відправлення потягів не припинене. Наразі вільні для входу лише приміські каси на Північній платформі, і там само люди можуть дістатися до колій. Однак сама будівля вокзалу, за словами очевидця, порожня.

Очевидці повідомляють про евакуацію зі Центрального залізничного вокзалу в Києві

Він також повідомив, що усім пасажирам, чиї потяги зараз затримуються, обіцяють компенсувати вартість квитка або пропонують безкоштовний проїзд в іншому потязі в тому ж напрямку.

За словами очевидця, о 15.20 вокзал вже відкрили.

Укрінформ намагається отримати коментар в Нацполіції, Державній службі з надзвичайних ситуацій та "Укрзалізниці"

Як повідомлялося, 3 грудня всіх пасажирів та працівників евакуювали з Центрального вокзалу в Києві у зв’язку з анонімним повідомленням про замінування.