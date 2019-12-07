У центрі Києва переходи однієї з вулиць підсвітили LED-ліхтарями

У Києві на пішохідних переходах на вулиці Івана Федорова встановили світлодіодні елементи для підвищення безпеки руху, які працюють на сонячних батареях.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на "Київавтодор" .

«Ми встановили нові технічні засоби на нерегульованих пішохідних переходах та осьовій лінії розмітки. У них вмонтовані LED-ліхтарі, які уночі яскраво виблискують. Це додатково сигналізуватиме водіям про дорожню ситуацію», – розповів генеральний директор комунальної корпорації "Київавтодор" Олександр Густєлєв.

Він зазначив, що живлення LED-ліхтаря здійснюється від сонячної батареї.

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«До речі, світлодіодні елементи було безкоштовно передано для встановлення іноземними партнерами за домовленістю мера міста Києва Віталія Кличка», – додав Густєлєв.

Світлодіодні елементи на сонячних батареях використовують у США, Німеччині, Франції, Польщі. Вони посилюють увагу водіїв до дорожньої розмітки.

Фото: КМДА