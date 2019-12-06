Київ долучився до міжнародної ініціативи боротьби з туберкульозом

Київ приєднався до міжнародної ініціативи з боротьби проти туберкульозу.

Підписання декларації Zero TВ initiative відбулося на Міжнародному форумі лідерства міст у боротьбі зі СНІДом та туберкульозом, що проходить у Києві, повідомляється на сайті КМДА.

Зазначається, що крім Києва декларацію Zero TВ initiative підписали міста Ош, Кишинів, Бішкек і Світлогорськ (Білорусь).

«Я радий, що мери різних міст не залишаються осторонь від розв'язання глобальної проблеми подолання небезпечних захворювань - СНІДу та туберкульозу. Зокрема, для об'єднання наших зусиль і були підписані Паризька декларація та декларація Zero ТВ. І до нас продовжують приєднуватися нові підписанти», - сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, у містах сьогодні проживає понад 50% населення всього світу, а через 30 років цей відсоток зросте до 70%. Саме в містах найбільше поширюються небезпечні захворювання, та водночас, у них є і необхідна інфраструктура і ресурси для запобігання захворюванням і їх лікування.

«Я переконаний, що саме міста можуть мінімізувати і перемогти такі глобальні загрози здоров'ю людства, як СНІД і туберкульоз. Питання здоров'я громадян не може бути пріоритетом тільки профільних міністерств, окремих муніципальних служб, міжнародних організацій. Здоров'я людей має бути серед пріоритетів муніципальної політики, а значить - і роботи мерів міст», - зазначив Кличко.

Він нагадав, що Київ у 2016 році підписав Паризьку декларацію у сфері боротьби зі мом.

За інформацією КМДА, витрати на заходи боротьби проти епідемій ВІЛ у столиці за 9 місяців цього року становили майже $4,5 млн. З них бюджет міста виділив майже $0,5 млн, Держбюджет - близько $1,5 млн, а кошти Глобального фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та малярією, урядової програми США PEPFAR та з інших джерел становили близько $ 2,5 млн.

«Завдяки нашій ефективній роботі кількість нових випадків ВІЛ в Києві почала зменшуватися. І для нас дуже важливим є обмін досвідом з міжнародними партнерами. Адже багато чого вдалося домогтися, використовуючи новітні підходи і методи», - зазначив Кличко.

На міжнародному заході в Києві до Паризької декларації приєдналося молдавське місто Бєльці.