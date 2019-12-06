У Києві обмежать рух на Північному мосту

У Києві на Північному мосту у п'ятницю, 6 грудня, буде частково обмежено рух у зв'язку з ремонтними роботами.

Про це повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор" у Facebook.

"Ми продовжуємо поточний ремонт покриття Північного мосту... Працюватимемо у напрямку Троєщини. Аби менше впливати на трафік, основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік", - зазначили у компанії.

Як уточнили дорожники, рух буде частково обмежено у період з 9:00 до 17:00.