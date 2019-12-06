Резніков спростував чутки про можливе призначення головою КМДА

Ексзаступник голови Київської міської адміністрації та представник України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков заявив, що з ним консультацій і перемовин щодо можливого зайняття посади голови КМДА ніхто не проводив.

Про це він розповів в ефірі програми "Право на владу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я відверто кажу: зі мною жодних розмов на цю тему ніхто офіційно не проводив, жодних консультацій ніхто не проводив", - відповів Резніков на запитання, чи правдивою є інформацією щодо можливого його призначення на посаду голови КМДА.

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Він також висловив переконання, що кадрові рішення щодо керівництва столицею потрібно приймати тільки після місцевих виборів наступного року.

"Моя позиція абсолютно зрозуміла, що Віталій Кличко як міський голова справляється зі своєю роботою. Наступні вибори восени 2020 року, думаю, що тоді й треба приймати рішення щодо Києва", - зазначив Резніков.

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Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про можливе призначення Олексія Резнікова головою КМДА. Наразі цю посаду обіймає Віталій Кличко.