Смертельна ДТП у Бучі: водія Porsch арештували із заставою 400 тисяч

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 400 тис. грн для водія автомобіля Porsche Cayenne, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП у місті Буча.

Про це у четвер, 5 грудня, повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Шевченківським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 400 тис. грн водієві автомобіля Porsche Cayenne, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП у місті Буча», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 3 грудня поточного року підозрюваний, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автобусу та допустив зіткнення, внаслідок чого двоє пасажирів рейсового автобуса загинули на місці події.

Цього ж дня водія автомобіля затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Досудове розслідування триває.