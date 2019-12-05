У службі зайнятості розповіли, які пільги передбачені роботодавцям

За 11 місяців 2019 року на нові робочі місця за направленнями Київського міського центру зайнятості працевлаштовано 222 безробітних з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

“Щомісячне відшкодування роботодавцям нарахованого та сплаченого ними єдиного внеску за працевлаштованих за направленням служби зайнятості безробітних є одним із напрямків їх стимулювання до створення нових робочих місць”, - зазначив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

У центрі зайнятості повідомили, що у порівнянні з минулим роком кількість працевлаштованих безробітних на нові робочі місця з компенсацією витрат роботодавцю збільшилася в 1,3 раза.

“З числа працевлаштованих, 66 - особи, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 156 - працевлаштовані суб’єктами малого підприємства в пріоритетних видах економічної діяльності: на транспорті, в переробній промисловості, торгівлі, готельно-ресторанному бізнесі, професійній, науковій та технічній діяльності, інформації та телекомунікаціях”, - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, Законом України “Про зайнятість населення” передбачено такі пільги для роботодавців зі сплати ЄСВ:

- компенсацію 50% фактичних витрат зі сплати ЄСВ роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців створював нові робочі місця, працевлаштовував на них працівників і протягом цього періоду щомісяця виплачував працівникові зарплату в розмірі не менше 3-х мінімальних зарплат;

- компенсацію 100% фактичних витрат зі сплати ЄСВ роботодавцям, які працевлаштовують на строк не менше 2-х років громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, направлених центром зайнятості. Строк виплати компенсації - протягом 12 місяців із моменту працевлаштування безробітного;

- компенсацію 100% фактичних витрат зі сплати ЄСВ суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують на строк не менше 2-х років безробітних, направлених центром зайнятості, на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності. Строк виплати компенсації - протягом 12 місяців із моменту працевлаштування безробітного.

У 2018 році уряд вніс зміни до Порядку компенсації роботодавцям 50% витрат на ЄСВ. Найсуттєвіша з них - передача повноважень щодо компенсування роботодавцям 50% витрат ЄСВ на нові робочі місця від Пенсійного фонду України до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

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